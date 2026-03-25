Названа причина искаженного представления Трампа о конфликте с Ираном

Американские военные каждый день показывают президенту США Дональду Трампу видео с самыми крупными и успешными ударами по Ирану за прошедшие 48 часов, что может создавать у главы Белого дома искаженное восприятие конфликта. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

© Lenta.ru

«Видеообращения вызывают опасения у некоторых союзников Трампа, поскольку он, возможно, не получает или не усваивает полную картину войны, которая продолжается уже четвертую неделю», — говорится в материале.

Видеоролики, которые показывают Трампу, обычно длятся около двух минут. Один из чиновников описал их как серию кадров, на которых «что-то взрывается».

Чиновники уточнили, что Трамп формирует свое мнение о ходе конфликта не только на основе видеороликов, но также исходя из бесед с высокопоставленными военными и представителями разведки, иностранными лидерами и новостных сообщений.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США «уже победили» в конфликте с Ираном.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.