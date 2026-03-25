Из тюрьмы на подиум: как сейчас живет русская мошенница Анна Делви

История русской мошенницы Анны Делви (настоящая фамилия Сорокина) настолько шокировала американскую элиту, что о ней даже сняли сериал. Молодая девушка из обычной семьи несколько лет водила за нос успешных и богатых людей. Делви за чужой счет устраивала гламурные вечеринки, жила в роскошных отелях, отдыхала на элитных курортах и обедала в дорогих ресторанах.

Анна Сорокина родилась в 1991 году в подмосковном городе Домодедово в обычной семье. В 2007 году она вместе с родителями переехала в Германию. Отец делал все, чтобы его дочь могла чувствовать себя комфортно на новом месте.

В 2010 году 19-летняя Сорокина переехала в Париж, где поступила в Университет дизайна. В свободное от учебы время Анна подрабатывала в глянцевом журнале Purple. Гламурная жизнь быстро вскружила девушке голову. Сорокина взяла псевдоним Делви и стала заводить полезные знакомства в элитной тусовке.

В 2013 году Анну отправили в командировку освещать Неделю моды в Нью-Йорке. Ухватившись за возможность, она отправилась в местный филиал журнала и сказала, что хочет работать у них. Руководство Purple пошло навстречу молодой и амбициозной журналистке и перевело ее в американскую редакцию. На новом месте Делви тут же начала активную деятельность. Она быстро влилась в высшее общество, представляясь немкой и наследницей огромного состояния.

Чтобы поддерживать статус, она подделывала документы и брала кредиты, чтобы оплачивать траты приятелей среднего класса. Однако во время встреч с более обеспеченными людьми, банковская карта не срабатывала, и Делви просила новых друзей оплатить ее расходы. Многие были так очарованы Анной, что даже не задумывались над тем, что попали под влияние хладнокровной и умной мошенницы.

Ее схема рухнула в 2017 году, когда руководство отелей, где проживала «наследница миллионера», стало обращаться в полицию из-за накопившихся долгов. Анну арестовали и в 2019 году осудили на 12 лет тюрьмы. Мошенница также должна была выплатить долги на сумму 199 тысяч долларов и погасить штраф в размере 24 тысячи долларов.

Но Делви и здесь повезло. Шум вокруг ее личности поднялся такой, что Netflix выкупил у нее права на экранизацию за 320 тысяч долларов. Анна выплатила долги и весной 2021 года вышла на свободу. Затем случилось действительно невообразимое — светская тусовка не только приняла обратно русскую мошенницу, но и помогла встать на ноги. Сейчас Делви снимается для модных журналов, выходит на подиум, участвует в телевизионных шоу и ведет страницу в социальных сетях. За ее новой жизнью следят более миллиона подписчиков.

Как сейчас выглядит одна из самых известных мошенниц XXI века — в галерее «Рамблера».