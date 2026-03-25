Резкий ответ Ирана на слова Трампа вызвал изумление на Западе

Реакция официального представителя центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахима Зольфагари на заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о переговорах продемонстрировала твердость намерений Исламской Республики Иран отстаивать свою позицию, сообщает Bild.

"Представитель иранской армии публично высмеивает руководство США и ясно дает понять: Тегеран не собирается отступать", — поделились своей точкой зрения авторы публикации.

Американо-израильская военная кампания против Исламской Республики идет с 28 февраля. На протяжении всего этого времени стороны обмениваются ударами.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил Министерству войны на пять дней приостановить атаки на иранские энергетические объекты. В Тегеране же утверждают, что никаких переговоров с американской стороной не было. По словам председателя парламента Исламской Республики Мохаммада-Багер Галибафа, хозяин Белого дома распространяет фейки с целью манипулирования рынками.