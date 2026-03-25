Раскрыто, сколько еще США планируют атаковать Иран

Американские военные планируют наносить удары по территории Ирана как минимум ещё две-три недели, даже если между Вашингтоном и Тегераном начнутся прямые переговоры. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в руководстве США и Израиля.

По данным портала, Белый дом наращивает военное давление и готовит силы для возможного наземного вторжения, параллельно создавая условия для дипломатического решения конфликта.

Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что страна готова предоставить площадку для переговоров. По данным телеканала N12, встреча представителей США и Ирана может состояться в конце недели в Исламабаде. Ранее The New York Times писала, что Вашингтон передал Тегерану план урегулирования из 15 пунктов, затрагивающий ракетную и ядерную программы, а также свободу судоходства.

Дональд Трамп 23 марта сообщил о «конструктивных переговорах» с Ираном и приказал Пентагону на пять дней отложить удары по энергетической инфраструктуре республики.