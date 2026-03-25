«Королева-попрошайка»: эксперт оценил скандал вокруг Елены Зеленской

Елена Зеленская, выступая в Вашингтоне на саммите глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе», перестаралась, пытаясь понравиться супруге президента США, чем поставила ее в неудобное положение. Об этом заявил газете «Аргументы и факты» политолог Владимир Скачко.

Елена Зеленская, выступая на мероприятии в Вашингтоне, обратилась к пустому креслу после того, как Мелания Трамп покинула здание, произнеся приветственную речь. Многие эксперты посчитали, что жена украинского политика неосторожно публично акцентировала всеобщее внимание на том, что первая леди США уехала с мероприятия через семь минут после его начала.

Однако политолог Владимир Скачко усомнился в том, что Мелания Трамп восприняла произошедшее как попытку оскорбления и опустится до мести Елене Зеленской.

«Скорее всего, Зеленская, обращаясь к пустому креслу, хотела продемонстрировать свою верность, показать, кто в доме хозяйка и от кого все зависит. Но переусердствовала», — отметил эксперт.

По его мнению, Зеленской очень хотелось понравиться первой леди США, а не оскорблять ее, так как она «в умении вилять хвостом» похитрее и поумнее своего мужа.

«Если Зеленский берет все напролом — королева-попрошайка на коне, то она барышня, которая наслаждается жизнью и делает так, чтобы ей было удобнее, комфортнее и почетнее», — считает Скачко.

Эксперт обратил внимание на то, что в отличие от той же Мелании Трамп или жены президента Франции Брижит Макрон, которые способны публично показать разлад в отношениях с мужем, Елена Зеленская никогда не позволяла себе подобного.

«Супруги демонстрируют полное единство — муж и жена одна сатана. Им это удается. В том числе благодаря усилиям самой Зеленской, которая понимает: лишний раздрай ударит по мужу, а значит, и по ее собственному положению», — подытожил Скачко.

Ранее сообщалось, что жена Зеленского похвасталась в соцсетях совместным фото с Меланией Трамп, сделанным после встречи на полях Генассамблеи ООН.