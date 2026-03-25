Украина захотела расширить влияние в Африке

Украина разрабатывает стратегию по расширению присутствия в Африке с целью влиять на ситуацию на континенте. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, чьи слова приводит УНИАН.

© Газета.Ru

«Впервые Украина поставила перед собой цель комплексно влиять на ситуацию на африканском континенте и защищать украинские интересы в этой части мира. Украина должна подтверждать свой статус конкурентоспособного и влиятельного геополитического игрока, отстаивать собственную субъектность по всему миру и таким образом продвигать собственные экономические, безопасности и другие интересы в любой точке планеты», – подчеркнул Буданов.

По его словам, в последние годы украинские специалисты различных профилей были недостаточно вовлечены в отстаивание интересов республики в Африке.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина занимается военной подготовкой террористов в Африке, а также снабжает их вооружением и беспилотниками. По словам дипломата, наиболее активную работу Киев проводит в Мали. Захарова подчеркнула, что помимо прямой поддержки со стороны киевской власти, Африка также страдает от поставок западного оружия боевикам через черные рынки с территории Украины.

Она также указывала, что Украина, проигрывая в конфликте с Россией, решила открыть второй фронт в Африке.