Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Как рухнули надежды Польши на лидерство»

Инициатива трех морей подразумевает объединение 13 стран Евросоюза, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Чёрным морями. Главный ее двигатель - Польша, а в числе участников - Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, Австрия, Болгария, Румыния, Хорватия, Словения и Греция. «Трехморье» - современная экономическая версия старой польской идеи, проект по созданию мощной инфраструктуры (дорог, газопроводов, интернет-инфраструктуры). Польша хотела стать главным хабом и «энергетическими воротами» Восточной Европы.

Польские патриоты наивно видят себя в центре этой реализованной мечты - Варшава, окруженная венком из клиентов, которые будут стекаться к ее могущественным крыльям, пишет Myśl Polska. Однако мечтатели упускают из виду важный вопрос: достаточно ли привлекательна Польша для всех этих центральноевропейских образований? Сможет ли она защитить их в случае необходимости? Обладает ли она достаточно сильной и процветающей экономикой, чтобы вливать потоки денег и передовых европейских технологий в Ригу и Любляну? Даже если бы не украинский кризис, эта концепция всё равно была бы слишком утопичной, чтобы иметь какое-либо реальное будущее. Польское влияние в её же регионе близко к нулю. Польша не стала привлекательной державой даже для Венгрии, Чехии или Словакии и ее надежда на лидерство рухнула.

«Рашагейт» - европейская версия»

Европейские либералы, не сумев придумать оригинальную политическую уловку для свержения Виктора Орбана на апрельских выборах в Венгрии, прибегли к сценарию «Рашагейт - европейская версия», пишет Hungarian Conservative. Американский «Рашагейт», в рамках которого утверждалось, что Кремль помог Дональду Трампу стать президентом в 2016 году, также был «совершенно нечестным делом». Сегодня широко признано, что он был «выдуман с нуля». Утверждения о «европейском Рашагейте» появились в статье, опубликованной в The Washington Post 21 марта. Статья начиналась с предположения, что Россия может инсценировать покушение на Виктора Орбана, чтобы укрепить внутреннюю поддержку его правительства.

Можно было бы подумать, что самопровозглашенные защитники «либеральной демократии» извлекли урок из первого «Рашагейта»: внедряя паранойю и недоверие в политическую систему - особенно паранойю, вызванную теориями заговора об иностранном вмешательстве - систему можно окончательно разрушить. Или, выражаясь более лаконично: кому нужен Кремль, чтобы подорвать доверие к американской демократии, когда есть демократы и их грязные трюки? Именно такой урок извлек бы из первоначального «Рашагейта» рациональный человек, считает автор Hungarian Conservative. К сожалению, прилагательное «рациональный» - не то слово, которое можно применить к оторванному от реальности и всё более невменяемому либеральному классу в Европе, заключил автор статьи.

«Цена на золото резко падает»

Цены на важнейшие драгоценные металлы резко падают, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. В понедельник утром золото обвалилось до менее чем 4100 долларов за тройскую унцию (31,1 грамма). Речь идет о падении более чем на пять процентов. Золото теряет в цене уже девять дней подряд. Его стоимость за последнюю неделю снизилась более чем на 15 процентов, в результате чего цены вернулись к уровню начала года. Серебро пострадало еще сильнее: в какой-то момент его цена упала более чем на десять процентов. Berliner Zeitung отмечает, что война на Ближнем Востоке свела на нет все достижения в золотом секторе в 2026 году. Конфликт спровоцировал масштабную распродажу на рынках. В моменты нестабильности инвесторы часто уходят из золота в «живой» доллар, поскольку он сейчас нужнее для расчетов.

Поскольку нефть и ресурсы в условиях войны на Ближнем Востоке снова жестко привязаны к доллару, спрос на валюту США зашкаливает. Краткосрочная продажа золота служит для компенсации других потерь. Потому что больше всего инвесторы и трейдеры боятся инфляции. Эта угроза становится все более вероятной в условиях роста цен на энергоносители и продолжающейся войны. Кроме того, в последнее время произошел масштабный сдвиг в ожиданиях относительно процентных ставок, рассказал Berliner Zeitung эксперт по золоту Дирк Шаффер. С начала войны рост цен на энергоносители увеличил вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США и другими центральными банками. Berliner Zeitung советует инвесторам сохранять спокойствие. В прошлом году драгоценные металлы подорожали больше, чем любые другие инвестиции. Сейчас происходит коррекция, которую многие эксперты по сырьевым товарам предвидели и считают здоровой.

Опрос: финны доверяют США почти так же мало, как Китаю и России

Согласно новому опросу, финны доверяют США примерно в той же степени, что и Китаю или России, сообщает Yle. В исследовании изучалось доверие финнов к различным странам, а также к международным и национальным институтам. Тот факт, что уровень доверия к США находится на одном уровне с доверием к Китаю и России, социологи назвали «невероятным».

Лишь четыре процента респондентов заявили о доверии к США. Китаю доверяют три процента опрошенных финнов, а России - только один процент респондентов. Опрос проводился непосредственно перед атакой США на Иран, что могло еще больше снизить уровень доверия. По мнению половины опрошенных финнов, президент США Дональд Трамп за короткое время превратил Штаты из друга Европы во врага. Почти три четверти финнов считают США нестабильными и непредсказуемыми. Два года назад так думала лишь треть населения.

«Тревожная трещина в фундаменте Европы»

Бывший посол Франции в Польше Пьер Бюлер в своей статье для Le Monde предостерег Европу от «фаустовского пакта», который она заключит, если вместе с Дональдом Трампом присоединится «к военным авантюрам, незаконным согласно международному праву». Франция, Британия, Германия и Италия ранее отклонили просьбу Трампа обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в очередной раз превысив свои полномочия, высказалась двусмысленно: она заявила, что «не следует проливать слезы по иранскому режиму».

По ее словам, Европа больше не может быть «хранительницей старого мирового порядка, мира, которого больше нет и который не вернется», и не может полагаться на «основанную на правилах систему… как на единственное средство защиты своих интересов». В то время как другие европейские государства, включая Францию, подтвердили свою приверженность международному праву, заявления фон дер Ляйен свидетельствуют не просто о различиях в оценке европейских интересов, но и о «тревожной трещине в европейском фундаменте». Эта трещина, безусловно, менее заметна, чем в 2003 году, когда многие члены ЕС способствовали явно незаконной войне в Ираке. Один из вариантов для Евросоюза сегодня - это разрушительная, даже смертоносная спираль, в которой европейцы окажутся, если помогут США в военных авантюрах. Рискуя «потерять свою душу», государства-члены Европейского союза подвергают себя опасности, считает Бюлер.