Власти Кувейта заявили о ядерной утечке в регионе

В стране вводятся чрезвычайные протоколы безопасности. Такой шаг руководство государства объяснило полученными данными о возможной аварии на ядерных объектах «в одной из соседних стран». Граждан призвали не поддаваться панике, не выходить из дома, загерметизировать все окна и двери.

Ближайшая атомная электростанция — Бушерская АЭС в Иране — располагается всего в 240 км от Кувейта. 17 марта СМИ сообщали о ракетном ударе в 200 м от самой станции.

Топливный резервуар загорелся в аэропорту Кувейта после атаки дронов

Информацию о ядерной утечке Тегеран не подтверждал.