Раскрыты новые детали плана США по Ирану из 15 пунктов

Иран получил план США по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

«Пакистанские официальные лица в общих чертах охарактеризовали предложение как касающееся смягчения санкций, сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики, сворачивания иранской ядерной программы, мониторинга со стороны Международного агентства по атомной энергии, ограничений на ракетное вооружение и доступа для судоходства через Ормузский пролив, узкий вход в Персидский залив», — говорится в материале.

При этом издание отмечает, что Иран настаивает на том, что не ведет переговоров с США.

Ранее представитель центрального штаба иранской армии «Хатам аль-Анбия» подполковник Эбрахим Зольфагари высмеял слова президента США Дональда Трампа об успешных переговорах с Тегераном. По словам подполковника, описанная Трампом стратегическая мощь США превратилась в «стратегическую неудачу».

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.