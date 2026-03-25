Иран опроверг факт ведения переговоров с США

Иран не вел переговоры с США в последние 25 дней. С таким заявлением в интервью The India Today выступил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

«Между Ираном и Соединенными Штатами не ведется никаких переговоров или консультаций. Их не было на протяжении последних 25 дней этой незаконной войны, развязанной ими против Ирана», — рассказал иранский дипломат.

Ранее официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари заявил, что Тегеран начнет вести переговоры с США исключительно по своей собственной инициативе, когда «мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из грязного разума».