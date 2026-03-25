Активисты Greenpeace забрались на кран у офиса канцлера Германии

Экологические активисты поднялись на строительный кран у здания канцлера Германии и развернули огромный плакат с требованием перемен в энергетической политике.

© Global look

Несколько участников организации Greenpeace проникли на строительный кран рядом с Ведомством федерального канцлера, пишет ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ. С высоты они развернули масштабный баннер с политическим лозунгом.

На плакате была надпись: «Свобода вместо устаревшей политики». Правоохранительные органы оперативно оцепили территорию вокруг правительственного здания и перекрыли движение на одной из прилегающих улиц.

Экологи требуют от властей скорейшего отказа от ископаемых источников энергии. Поводом для демарша стало предстоящее рассмотрение кабинетом министров обновленной программы по защите климата.

Экологи требуют от властей скорейшего отказа от ископаемых источников энергии, а поводом для демарша стало предстоящее рассмотрение кабинетом министров обновленной программы по защите климата.