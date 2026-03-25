Глава МАГАТЭ назвал дату и место переговоров США и Ирана

Переговоры между США и Ираном по ядерной программе и урегулированию ситуации на Ближнем Востоке могут пройти в ближайшие выходные. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

© Lenta.ru

«Думаю, переговоры могут состояться в эти выходные в Исламабаде в Пакистане», — сказал Гросси.

По его словам, на этот раз повестка будет шире и включит вопросы ракетных программ, союзных Тегерану формирований, а также гарантии безопасности для Ирана.

Глава МАГАТЭ предположил, что предстоящая встреча будет посвящена не только ядерной энергетике и причинам конфликта, но и более широкому кругу проблем, связанных с безопасностью в регионе.

Ранее официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари заявил, что Иран начнет вести переговоры с США исключительно по своей собственной инициативе.