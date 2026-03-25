Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала министра туризма покинуть пост ради спасения репутации правительства после болезненного поражения правящей коалиции на голосовании.

Требование об уходе прозвучало вслед за отставкой двух чиновников министерства юстиции – заместителя министра Андреа Дельмастро и главы кабинета Джузи Бартолоцци, передает Bloomberg.

Мелони надеется минимизировать политический ущерб от неудачного референдума, на котором 53,7% избирателей отвергли предложенные реформы.

В канцелярии премьер-министра заявили: «Премьер-министр в том же духе институциональной чувствительности надеется, что министр туризма сделает такой же выбор». Это стало крупнейшим электоральным провалом Мелони за почти четыре года нахождения у власти.

Даниэла Сантанке находится под следствием по обвинению в фальсификации отчетности, однако отрицает вину. Ушедший в отставку Дельмастро также столкнулся с обвинениями в связях с родственниками мафиози, но заявил, что уходит ради интересов нации.

Напомним, Мелони признала поражение на референдуме по реформе судебной системы.