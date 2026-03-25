Иран отказался вести переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Иран дал понять администрации президента США Дональда Трампа, что не намерен возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, предпочитая взаимодействовать с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Сообщение, переданное по неофициальным каналам в США, свидетельствует о том, что Иран считает переговоры с участием Уиткоффа и Кушнера непродуктивными, учитывая дефицит доверия, возникший после срыва переговоров перед началом военных действий Израиля и США», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что Вэнс воспринимается как человек, заинтересованный положить конец боевым действиям. По данным собеседников CNN, «складывается впечатление, что Вэнс намерен как можно скорее завершить конфликт».

Однако региональные игроки признают, что для вице-президента вступление в переговоры может быть рискованным, поскольку договориться о прекращении конфликта будет непросто, говорится в тексте.

«Иранцам придется иметь дело с тем, кого администрация решит направить, но это не значит, что у них нет предпочтений», — сказал источник телеканала.

До этого Дональд Трамп заявил, что принимает личное участие в переговорах с Ираном. В переговорах со стороны США также участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланником Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Трамп рассказал, с кем ведет переговоры в Иране

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

Ранее в Иране высмеяли слова Трампа о прогрессе в переговорах.