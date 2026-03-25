«Китай глубоко потрясен»: Поднебесная выразила протест Японии

Китай выразил решительный протест Японии после взлома китайского посольства в Токио, заявил в ходе брифинга представитель китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь.

Цзянь заявил, что утром 24 марта злоумышленник, представившийся действующим чиновником японских сил самообороны, перелез через стену и ворвался в здание посольства.

«Китай глубоко потрясен этим инцидентом и выразил Японии решительный протест», – подчеркнул Линь Цзянь, передают «Вести».

Дипломат отметил, что произошедшее стало отражением крайне правой идеологии, распространенной в японском обществе, а также следствием ошибочной политики официального Токио в отношениях с Пекином. Линь добавил, что такие инциденты подрывают доверие между странами.

Япония понижает статус дипломатических отношениях с Китаем

По информации The Nikkei, злоумышленника задержали вечером того же дня. Им оказался 23-летний лейтенант сил самообороны Японии Коки Мурата. Никто из сотрудников китайского посольства не пострадал.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в парламенте, заявила о необходимости кардинально укрепить обороноспособность страны.