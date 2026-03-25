Военная операция США против Ирана продолжается, несмотря на открывшиеся пути для дипломатического урегулирования конфликта. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова приводит газета The New York Times (NYT).

«Пока президент США и его переговорщики изучают эту новую возможность для дипломатических контактов, операция «Эпическая ярость» продолжается без снижения интенсивности», — сообщила Левитт.

Она добавила, что операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты военные цели, обозначенные верховным главнокомандующим и Пентагоном.

В NYT отметили, что признаков скорого ослабления конфликта пока нет. По данным газеты, израильские должностные лица ожидают, что военные действия против Ирана продлятся еще несколько недель.

23 марта президент США сообщил, что на минувших выходных состоялись контакты между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, иранская сторона сама позвонила ему и предложила заключить сделку. Глава Белого дома подчеркнул, что это должна быть «хорошая сделка»: никаких больше войн, никакого ядерного оружия.

В Китае операцию Трампа «Эпическая ярость» назвали демонстрацией немощности

После этого американский лидер объявил, что приостанавливает удары по иранским энергообъектам на пять дней. Однако Иран опроверг информацию о переговорах. Президент страны Масуд Пезешкиан заявил, что США хотят выиграть время.

Ранее сообщалось, что у президента США произошел нервный срыв из-за ситуации с Ираном.