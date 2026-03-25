Рютте разозлил Европу своей позицией по Ирану

FT: Рютте разозлил Европу своей поддержкой операции США против Ирана
Генсек НАТО Марк Рютте разозлил Европу своей поддержкой операции США против Ирана, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов.
«Заявление Марка Рютте о том, что европейские союзники в конечном счёте «объединятся», чтобы прислушаться к призыву президента США (Дональда Трампа. — RT) разместить военно-морские силы в Ормузском проливе, вызвало недовольство официальных лиц в нескольких европейских столицах», — говорится в материале.
Отмечается, что слова Рютте усилили напряжённость внутри НАТО, особенно на фоне энергокризиса, а также, по словам одного из дипломатов, поставили Европу «в крайне неловкое и неудобное положение».
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга назвал европейских союзников неблагодарными.