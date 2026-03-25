Рютте разозлил Европу своей позицией по Ирану

Генсек НАТО Марк Рютте разозлил Европу своей поддержкой операции США против Ирана, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов.

«Заявление Марка Рютте о том, что европейские союзники в конечном счёте «объединятся», чтобы прислушаться к призыву президента США (Дональда Трампа. — RT) разместить военно-морские силы в Ормузском проливе, вызвало недовольство официальных лиц в нескольких европейских столицах», — говорится в материале.

Отмечается, что слова Рютте усилили напряжённость внутри НАТО, особенно на фоне энергокризиса, а также, по словам одного из дипломатов, поставили Европу «в крайне неловкое и неудобное положение».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга назвал европейских союзников неблагодарными.