По словам дипломатов, предложение Марка Рютте о возможном участии стран ЕС в операции в Ормузском проливе поставило лидеров государств «в неудобное положение», поскольку ЕС не готов вовлекаться в конфликт.

«Беспокойство Европы по поводу конфликта, который привёл к эскалации на Ближнем Востоке и вызвал резкий рост цен на нефть и газ, резко контрастирует с комментариями генсека НАТО, регулярно пытающегося угодить американскому лидеру, чтобы Вашингтон продолжал участвовать в делах альянса», — пишет газета Financial Times.

Как отмечает издание, европейские чиновники обеспокоены расхождением между словами Рютте и мнением большинства европейских столиц. Глава евродипломатии Кая Каллас подчёркивала, что происходящее — это не война Европы. Её поддержали представители Германии, Италии и Испании.