Лукашенко направился в КНДР с официальным визитом

Борт номер 1 Президента Беларуси накануне поздно вечером взял курс на Пхеньян.

Александр Лукашенко, информирует БЕЛТА, по приглашению председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына направился с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Продлится он с 25 по 26 марта.

Как ранее уже сообщал "СОЮЗ", центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух стран. Стороны планируют обсудить весь спектр направлений развития отношений Беларуси и КНДР, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты.

Обозреватели подчеркивают, что визит призван укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия.