Ким Чен Ын и Лукашенко встретились в Пхеньяне

В Пхеньяне состоялась встреча главы КНДР Ким Чен Ына и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В состав белорусской делегации входят вице-премьер Юрий Шулейко, министр иностранных дел Максим Рыженков, главы министерств здравоохранения Александр Ходжаев, образования Андрей Иванец и промышленности Андрей Кузнецов.

С северокорейской стороны во встрече приняли участие председатель парламента Чо Ён Вон, секретари ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чэ Рён, Ли Иль Хван и Ким Сон Нам, первый вице-премьер Ким Док Хун, министр иностранных дел Чвэ Сон Хи. Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР 25 марта по приглашению Ким Чен Ына. До этого лидеры двух стран встречались в сентябре 2025 года в Пекине.

В рамках визита Лукашенко в Пхеньян планируется подписать около 10 различных соглашений, которые укрепят договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества. В том числе договор о дружбе и сотрудничестве Белоруссии и Северной Кореи.

В том числе договор о дружбе и сотрудничестве Белоруссии и Северной Кореи.