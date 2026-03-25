Белоруссия и Северная Корея подпишут договор о дружбе

Белоруссия и Северная Корея в ходе официального визита президента Александра Лукашенко в Пхеньян планируют подписать договор о дружбе и сотрудничестве.

Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел республики Максим Рыженков, передает БелТА.

«Есть целый комплекс направлений, которые интересуют и белорусскую, и корейскую стороны. Они все отражены в соответствующем договоре о дружбе, который подпишут лидеры наших стран», — сказал он, отметив, что на основании этого договора будут развиваться контакты по линии отраслевых министерств и ведомств двух стран.

Всего в рамках визита Лукашенко в КНДР планируется подписать около 10 различных соглашений, которые укрепят договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества.

По словам Рыженкова, Белоруссия ищет друзей и нынешняя ситуация толкает Минск и Пхеньян «в объятия друг друга».

Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР 25 марта по приглашению главы республики Ким Чен Ына. Лидеры двух стран ранее встречались в сентябре 2025 года в Пекине.