Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал страны Европы не отвлекаться от конфликта на Украине на другие войны и не допустить усталости от затяжного противостояния. Об этом сообщает «Укринформ».

«Есть риск, что... наступит так называемая усталость от этой затяжной войны, что новые конфликты отвлекут наше внимание», — заявил он в ходе выступления в нидерландском парламенте и добавил, что этого нельзя допустить.

Ранее МИД Ирана Аббас Аракчи заявил Владимиру Зеленскому об усталости мира от «растерянных клоунов».