Премьер Японии попала в неловкую ситуацию из-за слов об Иране

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе парламентских слушаний, посвященных ситуации вокруг Ирана, сначала охарактеризовала происходящее как «войну», однако впоследствии скорректировала свою формулировку, заменив ее на «боевые действия».

Это уточнение последовало после вопроса депутата от Конституционно-демократической партии, указавшего, что юридическая квалификация происходящего зависит от используемых терминов.

Глава правительства также пояснила, что дать окончательную международно-правовую оценку событиям на данный момент сложно. По ее словам, для этого необходимо учитывать не только позицию США, но и широкий спектр мнений экспертов и международного сообщества.

Такаити: Япония не может присоединиться к войне с Ираном из-за конституции

Такаити отметила, что подходы разных стран различаются и лишь немногие государства дают однозначную юридическую характеристику происходящему. Более того, на нынешнем этапе многие страны считают, что вынесение окончательного правового вердикта не соответствует их национальным интересам.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана обратился к России и Китаю с просьбой.