Франции предрекли внутренний конфликт и обострение из-за политики Макрона
Во Франции наблюдается глубокий политический кризис, связанный с деятельностью президента Эмманюэля Макрона, сообщает ТАСС со ссылкой на французского писателя и эссеиста Алена Сораля.
По его оценке, ситуация в стране характеризуется внутренними противоречиями и напряженностью, затрагивающими как внутреннюю политику, так и внешние направления.
Сораль утверждает, что французское общество переживает раскол, в том числе на фоне дискуссий о национальной идентичности.
Он также заявил о риске дальнейшего обострения ситуации внутри страны и усиления конфликтных тенденций.
Отдельно писатель высказался о внешней политике Франции. По его словам, позиция руководства страны по украинскому направлению остается жесткой, а участие в ближневосточных процессах усиливает нагрузку на государство.
Сораль считает, что совокупность внутренних и внешних факторов формирует сложную политическую обстановку во Франции.