Во Франции наблюдается глубокий политический кризис, связанный с деятельностью президента Эмманюэля Макрона, сообщает ТАСС со ссылкой на французского писателя и эссеиста Алена Сораля.

По его оценке, ситуация в стране характеризуется внутренними противоречиями и напряженностью, затрагивающими как внутреннюю политику, так и внешние направления.

Сораль утверждает, что французское общество переживает раскол, в том числе на фоне дискуссий о национальной идентичности.

Он также заявил о риске дальнейшего обострения ситуации внутри страны и усиления конфликтных тенденций.

Отдельно писатель высказался о внешней политике Франции. По его словам, позиция руководства страны по украинскому направлению остается жесткой, а участие в ближневосточных процессах усиливает нагрузку на государство.

Сораль считает, что совокупность внутренних и внешних факторов формирует сложную политическую обстановку во Франции.