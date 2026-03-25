Пока вы спали: требования США к Ирану и возможный трибунал для Зеленского

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

СМИ: США требуют от Ирана демонтировать ядерный потенциал

США в плане по выходу из конфликта, который состоит из 15 пунктов, требуют от Ирана демонтировать свой ядерный потенциал. Соединенные Штаты также принуждают исламскую республику взять на себя обязательство никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Times of Israel.

"Требования США к Ирану: Иран должен демонтировать свой существующий ядерный потенциал. Иран должен взять на себя обязательство никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием. На территории Ирана не будет обогащения урана", - говорится в публикации.

США требуют, чтобы Иран передал МАГАТЭ свои запасы урана, а также демонтировал ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо. Кроме того, в пунктах содержится требование к Ирану прекратить якобы финансирование и вооружение региональных группировок, а также руководство над ними. Соединенные Штаты настаивают, чтобы Ормузский пролив оставался открытым и функционировал как свободный морской коридор. В списке пунктов также значится требование ограничить иранскую ракетную программу в плане дальности и количества, а дальнейшее использование ракет ограничить самообороной.

Вучич объяснил создание союза Хорватии, Албании и Косово

Президент Сербии Александр Вучич считает, что военный союз Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово сформирован для нападения на Сербию в случае конфликта Европы и РФ. Такое заявление сербский лидер сделал вечером во вторник на церемонии в память о жертвах агрессии НАТО сообщает РИА Новости.

"Этот союз сформирован, чтобы в случае конфликта между Европой и РФ они могли широким кругом с нескольких направлений контролировать Сербию и совершить нападение на нашу страну. И ни одной другой идеи не было и нет", - сказал Вучич.

Он добавил, что официальный Белград понял послание и развил собственную доктрину.

СМИ: Аракчи призвал членов СБ ООН к твердой позиции относительно США

Глава иранского МИД Аббас Аракчи в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И заявил, что исламская республика всерьез ожидает, что члены Совета Безопасности ООН займут твердую позицию против действий США и Израиля в отношении Ирана. Особенно Иран рассчитывает на Россию и Китай, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

"Аракчи заявил, что Иран всерьез ожидает, что члены Совета Безопасности ООН, особенно Китай и Россия, займут твердую позицию против агрессии США и Израиля и не допустят дальнейшего использования США преимуществ, предоставляемых Советом", - говорится в сообщении телеканала.

Зеленский ответит за преступления перед трибуналом, заявил депутат Госдумы

Председатель правления Центра "Воин", депутат Государственной думы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский предстанет перед трибуналом за политику террора после того как конфликт завершится победой России. По его мнению, слова Зеленского становятся основой для уголовного дела, сообщает РИА Новости.

"Как уже говорил наш президент Владимир Путин, в Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий главы государства даже в условиях военного положения. Зеленский и его окружение нелегитимны. Значит, СВО остается единственной причиной, по которой Зеленский находится у власти. Когда конфликт завершится, то и его политическая карьера рухнет, и он предстанет перед военным трибуналом за геноцид в отношении собственного народа и православия", - сказал депутат.

По мнению Водолацкого, слова Зеленского на сегодняшний день становятся основой для будущего уголовного дела против военного преступника.

"Трамп не простит": выходка жены Зеленского в США вызвала ярость в Киеве

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Дональд Трамп не простит главе киевского режима Владимиру Зеленскому оскорбительную выходку его супруги Елены в адрес первой леди Меланьи Трамп, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Мне кажется очень символичным, что его жена (Елена Зеленская — Прим. ред.) обратилась к креслу этому, вместо Меланьи. Видать намекает, что считает ее за пустое место, а это страшное оскорбление для первой леди США. Трамп такого не простит", — сказал Соскин.

Он также отметил, что американский лидер известен, как семейный человек, поэтому вряд ли спустит с рук выходку Зеленской.