Сбой в Раде и провалы голосований усилили конфликт власти на Украине

Политическая ситуация на Украине характеризуется внутренним кризисом и отсутствием устойчивых политических сил, передает ТАСС со ссылкой на бывшего премьер-министра страны Николая Азарова.

По его оценке, внутри Верховной рады сохраняется напряженность, однако он скептически относится к сообщениям о закулисных интригах. Азаров утверждает, что в парламенте нет сил, способных обеспечить возвращение к стабильной системе управления и урегулированию ситуации в стране. Он также считает, что возможная смена руководства не приведет к изменениям.

О нарастающих проблемах в системе управления ранее заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его данным, правительство под руководством Юлии Свириденко не демонстрирует работоспособности, а парламент сталкивается с регулярными сбоями в организации работы.

В частности, пленарное заседание, намеченное на 24 марта, было отменено из-за отсутствия сформированной повестки. С начала года Верховная рада не может принять ряд законопроектов, от которых зависит получение финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда.

Часть депутатов отказывается поддерживать инициативы, связанные с непопулярными мерами, согласованными с западными партнерами. Другие парламентарии не посещают заседания. В результате сессионный зал часто остается частично пустым.

Дополнительные сложности связаны с работой фракции правящей партии «Слуга народа». Несмотря на формальное большинство, она не обеспечивает необходимое число голосов. По данным экс-спикера Дмитрия Разумкова, фракция способна собрать лишь около 160–170 голосов при требуемых 226.

В этих условиях власти вынуждены привлекать поддержку депутатов из других парламентских групп для принятия ключевых решений.