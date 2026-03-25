Ситуацию между США и Ираном признали патовой

Несмотря на разные обстоятельства, ситуация на Ближнем Востоке во многом выглядит как пат для всех: и для США, и для Ирана, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры. По его словам, нужно как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут выполнены условия Ирана.

По словам политолога, все готовы продолжать конфликт, но перспектив быстрой победы или быстрого эффекта от сопротивления до сих пор не просматриваются. Он отметил, что затяжной конфликт плох для обеих сторон и в целом для энергетики. Вместе с тем определенная динамика переговоров все-таки появилась после того, как страны обменивались угрозами не вести переговоры, добавил эксперт.

«В любой момент все может прекратиться и стороны могут вернуться к ударам. Возможно интенсификация произошла после понимания Трампа, что ничего он пока сделать не может, хотя мы видим, что военные компоненты продолжают подтягиваться. Ну и довольно много серьезных ударов по Израилю, которые возможно остудили его воинственный пыл и привели к тому, что переговорный процесс вновь стал возможным», — сказал Асафов.

Ранее стало известно, что Уиткофф в последние дни напрямую общался с главой МИД Ирана. По словам официальных лиц, Аракчи заявил американскому спецпредставителю, что Иран не заинтересован во временном прекращении огня и хочет заключить устойчивое мирное соглашение с гарантиями того, что США и Израиль больше не будут нападать на Республику.