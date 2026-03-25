Кувейт заявил об атаке Ирана на топливный резервуар в аэропорту

Представитель министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван заявил, что причиной пожара в топливном резервуаре на территории международного аэропорта Кувейта стал удар двух беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана. Об этом сообщает кувейтское агентство KUNA.

По словам аль-Атвана, за предыдущие сутки кувейтские власти зарегистрировали запуски 20 баллистических ракет и 9 БПЛА. Оборонным ведомством было уничтожено 13 ракет и 6 беспилотников, однако два аппарата смогли достичь цели и поразили один из топливных резервуаров в международном аэропорту.

Мухаммед аль-Гариб, представитель пожарной службы Кувейта, добавил, что для ликвидации возгорания были привлечены силы различных ведомств, включая армию и национальную гвардию.

В ночь на 25 марта Главное управление гражданской авиации Кувейта сообщило о возгорании резервуара с топливом в международном аэропорту, вызванном попаданием нескольких беспилотников.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.