Раскрыты 15 пунктов мирного плана США по Ирану

Израильский канал N12 раскрыл 15 пунктов мирного плана США по Ирану. В него входит в том числе снятие санкций и помощь с ядерным проектом.

© Лента.ру

США предлагают отмену всех санкций против Ирана, помощь в продвижении гражданского ядерного проекта в Бушере для производства электроэнергии, устранение угрозы повторного введения санкций.

Вашингтон требует от Тегерана заморозить ядерную программу, ограничить использование ядерных программ гражданскими или оборонными целями, прекратить развитие существующих ядерных возможностей и расширение возможностей по обогащению урана.

США представили Ирану план по выходу из конфликта

Обогащенный уран останется под надзором и в согласованных количествах, будут введены механизмы международного мониторинга, в том числе под контролем МАГАТЭ. Ядерные объекты Натанз, Исфахан и Фордо будут выведены из эксплуатации и уничтожены. Что касается ракетной программы, этот вопрос будет рассмотрен на более позднем этапе с ограничениями по количеству и дальности.

Кроме того, США требуют разблокирования Ормузского пролива и сохранения его статуса свободной морской зоны, а также отказа Ирана от финансирования прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что США представили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. Ожидается, что переговоры по соглашению будут проведены в период месячного перемирия.