ЕС предупредили о возможном отказе США от помощи Украине

Позиция лидеров стран — членов Евросоюза по конфликту в Иране может привести к тому, что США откажутся оказывать помощь Украине. На это указывает британская газета The Telegraph.

«Если Европа не может предложить ничего, кроме клише, <…> ей не стоит удивляться, когда Вашингтон окажется столь же не заинтересован в поддержке инициатив в отношении Украины», — говорится в публикации.

The Telegraph поясняет, что Европа всеми силами пытается не стать участником войны с Ираном, поэтому США в ответ может дистанцироваться от конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что США представили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны.