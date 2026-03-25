Нетаньяху поручил помощнику следить за переговорами США и Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил своему помощнику, экс-послу страны в Вашингтоне Рону Дермеру следить за переговорами между США и Ираном, направленными на прекращение войны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на израильского чиновника.

Уточняется, что израильский премьер дал указание проверить возможное соглашение на предмет соблюдения красных линий, а также обеспечить соблюдение интересов Израиля. По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, внимание Дермера сосредоточено на обеспечении ликвидации иранской ядерной программы и изъятии и уничтожении примерно 440 килограмм высокообогащенного урана.

Отмечается, что между Израилем и США практически не наблюдается разногласий по поводу конфликта на Ближнем Востоке, однако их конечные цели расходятся. В связи с этим поручение Нетаньяху свидетельствует о том, что его правительство «с некоторой опаской» относится к тому, что Вашингтон может выбрать сделку, противоречащую интересам Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он лично вовлечен в переговоры США и Ирана. Он добавил, что в контактах Тегерана и Вашингтона также принимают участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Американский лидер также утверждает, что Белый дом ведет переговоры с «нужными людьми» в Иране и те очень заинтересованы в заключении сделки.