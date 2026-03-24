Британия может провести конференцию по открытию Ормузского пролива

Великобритания может провести конференцию по открытию Ормузского пролива. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на британского чиновника.

По его словам, Лондон намерен способствовать формированию международной коалиции для обеспечения безопасного судоходства через пролив.

14 марта издание Nikkei писало, что из-за блокировки Ормузского пролива в Персидском заливе застряли суда с почти 1 млн т удобрений.

Аналитик аграрного рынка доктор экономических наук Леонид Холод рассказал о последствиях блокировки Ормузского пролива для сельскохозяйственных отраслей по всему миру.