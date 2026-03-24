Верховный суд Бразилии решил временно перевести Болсонару под домашний арест

Экс-президенту Бразилии Болсонару временно смягчили условия отбывания наказания
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару по состоянию здоровья будет переведен под домашний арест. Об этом сообщает портал G1.
Такое решение принял член Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис. В соответствии с ним Болсонару после выписки из больницы будет в течение 90 дней находиться под домашним арестом для восстановления после бронхопневмонии. После истечения этого срока условия пребывания экс-президента под домашним арестом пересмотрят.
8 января стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва наложил вето на законопроект, который позволял существенно снизить срок наказания Болсонару.
В конце ноября прошлого года Болсонару поместили в тюрьму, где он будет отбывать 27-летний срок по делу о попытке организации государственного переворота и руководстве преступным сообществом. Суд вынес приговор экс-главе государства в сентябре. Решение о признании бывшего президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.