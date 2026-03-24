FT узнала о письме Ирана в Международную морскую организацию при ООН

Иран сообщил государствам-членам Международной морской организации о том, что «невраждебные суда» могут проходить через Ормузский пролив, если согласуют свои действия с иранскими властями, сообщила во вторник Financial Times со ссылкой на письмо.

«В письме, распространенном среди членов ИМО во вторник, министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран «принял необходимые и соразмерные меры для предотвращения использования агрессорами и их сторонниками Ормузского пролива для проведения враждебных операций против Ирана», – цитирует Reuters британскую FT.

В письме Тегерана говорится, что суда, связанные с США и Израилем, а также «другие участники агрессии, не имеют права на мирный или невраждебный проход».

Война США и Израиля против Ирана практически полностью остановила поставки около 1/5 мировых объемов нефти и сжиженного природного газа через Ормузский пролив, что привело к перебоям в поставках нефти.

Международная морская организация при ООН базируется в Лондоне и отвечает за регулирование безопасности международного судоходства и предотвращение загрязнения окружающей среды, в ее составе 176 государств-членов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране исключили возвращение Ормузского пролива к довоенному состоянию.