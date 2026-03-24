Раскрыт преемник Трампа на выборах 2028 года

Госсекретарь США Марко Рубио может стать преемником главы Белого дома Дональда Трампа на президентских выборах 2028 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, на фоне конфликта в Иране рейтинг другого приближенного к Трампу лица, вице-президента Джей Ди Вэнса, начал падать. В данный момент он составляет 50% среди республиканцев на праймериз. Впрочем, Вэнс все еще находится на лидерской позиции.

В свою очередь, рейтинг Рубио за последний месяц вырос до 17%. Это укрепляет госсекретаря на второй позиции. На третьем месте находится губернатор Флориды Рон Десантис — его поддержка составляет 9%.

«Поддержка Джей Ди Вэнса со стороны республиканцев падает, Марко Рубио всё чаще рассматривается как преемник Трампа на выборах 2028 года на фоне войны с Ираном», — сообщает издание.

Падение рейтинга Вэнса связывают с тем, что в начале своей карьеры он выступал против эскалации конфликта на Ближнем Востоке. После начала совместной операции США и Израиля против Ирана, многие его избиратели «чувствуют себя преданными».

Ранее Трамп заявил, что Вэнс, Рубио и Уиткофф участвуют в консультациях с Ираном.