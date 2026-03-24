«Это смена режима!»: Трамп заявил о крахе прежней системы в Иране

Президент США Дональд Трамп официально заявил о фактической смене политического режима в Иране. По словам главы Белого дома, нынешние лидеры в Тегеране кардинально отличаются от тех, с кем администрация начинала конфликт, что, по мнению главы Белого дома, является результатом глубоких внутренних трансформаций в Исламской Республике.

«На самом деле у нас произошла смена режима. Знаете, это именно смена режима, потому что нынешние лидеры совсем не те, с которыми мы начинали и которые создали все эти проблемы. Так что, думаю, мы можем это сказать: это смена режима», — подчеркнул Трамп в общении с журналистами в Овальном кабинете.

Ранее эксперт Владимир Сажин также отмечал, что в Иране произошел «мягкий переворот», так как после гибели верховного лидера Али Хаменеи контроль над страной сосредоточил в своих руках Корпус стражей исламской революции (КСИР), который правит от имени преемника — Моджтабы Хаменеи. Однако, внутри иранского аппарата идет ожесточенная борьба: пока одни группы требуют усиления мести за действия США и Израиля, другие представители госаппарата и профильных министерств настаивают на прагматичном диалоге с Вашингтоном.

По всей видимости, именно эти разногласия и позволяют Трампу вести сложную игру. А своими заявлениями он пытается усилить противоречия внутри иранской элиты и столкнуть группы друг с другом.