Конгрессвумен Анна Паулина Луна призвала президента Украины Владимира Зеленского заключить мирную сделку с Россией.

Об этом она написала в соцсети X.

«Пора заключать мирную сделку», — сказала парламентарий.

Таким образом Луна оценила заявление Зеленского в интервью Reuters, согласно которому США предложили зафиксировать гарантии безопасности Украине при условии, что Киев согласится вывести войска с занимаемой части Донбасса. В случае отказа, по данным «Украинской правды», Вашингтон может сократить помощь республике и переключиться на другие проекты.

25 марта в Белом доме заявили, что Вашингтон хотел бы встречи президента России Владимира Путина и Зеленского для заключения сделки по урегулированию конфликта. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакты России и США по вопросу урегулирования продолжаются.