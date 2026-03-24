Названы причины резкого падения рейтинга одобрения Трампа

Рейтинг одобрения главы США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные проведенного социологической компанией Ipsos опроса.

По данным агентства, американцы на протяжении последних месяцев положительно оценивали работу главы государства — его рейтинг стабильно держался на 40%.

В марте, заметили журналисты, отношение граждан США к Трампу значительно ухудшилось — рейтинг одобрения, согласно данным опроса, упал до 36%. Это обусловлено тем, что президент начал войну на Ближнем Востоке, что привело к моментальному и значительному росту цен на бензин и дизель.

Удары ВВС и ВМС США по Исламской Республике одобрили 35%, что на 2% ниже, чем в прошлом опросе. Не одобрили атаки на Иран 61%, что на 2% выше, чем на прошлой неделе.

Онлайн-опрос, проведенный по всей стране, охватил 1272 гражданина США, достигшего совершеннолетия. Статистическая погрешность составила 3%.

Напомним, что на протяжении многих лет, по данным опросов, проводимых американскими социологическими компаниями, рейтинг Трампа колебался в диапазоне до 30%.

В июле 2024 года, после покушения на политика и национального съезда Республиканской партии, его рейтинг вырос до 40%, а рейтинг тогдашнего президента США Джо Байдена составил 32%.

Опрошенные американцы выражали надежду, что Трамп справится с задачей объединения страны на посту президента лучше, чем Байден, с перевесом в семь пунктов, 38% против 31%. Еще 29% американцев признавали, что не доверяют обоим.