Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом ведет переговоры с «правильными людьми» в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Трамп, США ведут переговоры с «правильными» представителями Ирана, которые заинтересованы заключить сделку с Белым домом. Кого конкретно он имеет в виду, Трамп не уточнил.

«Мы на самом деле говорим с правильными людьми, и они так сильно хотят заключить сделку», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп, «решительно настроен» заключить соглашение с Ираном о прекращении конфликта.