Орбан набросился с обвинениями на Киев

Киев глубоко внедрился в венгерскую политику с тем, чтобы привести к власти на выборах в апреле оппозицию, поддерживающую Украину, рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что украинская сторона использует для достижения целей все средства, пишет РИА Новости.

По его словам, ситуация накаляется — на кону выборы в Венгрии. Ключевым вопросом, уточнил глава кабмина, является то, сможет ли Украина сбросить национальное правительство и посадить на его место проукраинское правительство.

«Они глубоко внедрились в венгерскую политику, это уже очевидно. Они прослушивают нашего министра иностранных дел, с помощью IT-разработок создают систему мобилизации для проукраинской оппозиции», — отметил Орбан.

Премьер напомнил, что на Будапешт также оказывается давление через Брюссель посредством введения нефтяной блокады.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намеревается отправить Украине кредит в размере 90 млрд евро. Первоначально планировалось, что кредит будет выделен за счет российских суверенных активов, замороженных на счетах в ряде стран Европы.

В дальнейшем было принято решение изыскать эти средства в фондах ЕС. Против этой инициативы выступила Венгрия, что привело к конфронтации между Будапештом и Киевом.