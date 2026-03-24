Эрдоган выступил с заявлением о конфликте на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке — это война премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху за политическое выживание, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет RT в Telegram-канале.

Израиль и США 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана, нанесли ряд ударов по гражданским и военным объектам на территории Исламской Республики.

КСИР в ответ нанес серию ракетных ударов по американским базам на Ближнем Востоке. В последующие дни обмены ударами продолжились.

На фоне эскалации в макрорегионе в европейских странах, США, ряде стран Африки и Азии начался энергетический кризис. Также многие государства оказались перед угрозой массового голода.

«Это война Нетаньяху за политическое выживание, но её бремя несут 8 млрд человек», — отметил Эрдоган.

По его мнению, развязанные Израилем конфликты на Ближнем Востоке следует немедленно остановить ради регионального мира и человечества в целом. Он добавил, что каждая страна должна занять смелую и проактивную позицию по этому вопросу.

Госдеп обратился с призывом к американцам, остающимся в Иране

Глава Турция подчеркнул, что нельзя допустить того, чтобы бескомпромиссная, максималистская и радикальная позиция Израиля подорвала дипломатические решения.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху категорически отвергает утверждения о том, что израильское правительство втянуло США в войну против Ирана.