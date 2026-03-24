В Китае пропавшие собаки сбились в стаю и вместе вернулись домой

В середине марта в одной из деревень в провинции Цзилинь пропали сразу несколько собак, но в один момент животные вернулись домой вместе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем!».

Волонтеры направили дрон на поиск животных. В один момент группа собак заметили на оживленной трассе. Ее возглавлял корги, за которым следовали золотистый ретривер, лабрадор, немецкая овчарка, пекинес и еще несколько собак. Четвероногие охраняли одного из своих хвостатых товарищей, который повредил лапу.

Таким образом животным удалось вернуться к хозяевам самостоятельно.

В октябре необычный случай произошел в США. Собака породы чихуахуа, пропавшая без вести в 2020 году в Миссисипи, была найдена живой и невредимой во Флориде — в другой части страны. На новом месте разгуливала по улице, когда ее заметила местная жительница. Когда животное отдали в приют — у нее был обнаружен чип, по которому удалось определить адрес ее хозяев. После того, как с семьей связались, им пришлось проделать десятичасовой путь для возвращения питомца.