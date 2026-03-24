Малинен: Финляндия либо наладит диалог с Россией, либо сама себя уничтожит
Антироссийские шаги властей Финляндии ведут страну к гибели.
Об этом в X сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, говоря о энергокризисе в Европе.
«Вы хотите уничтожить нашу страну или взглянуть правде в глаза и позвонить в Москву?» — написал эксперт.
Малинен также призвал Финляндию открыть границу с Россией.
Президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа в скором времени столкнётся с необходимостью вести политический диалог с Россией.