Антироссийские шаги властей Финляндии ведут страну к гибели.

Об этом в X сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, говоря о энергокризисе в Европе.

«Вы хотите уничтожить нашу страну или взглянуть правде в глаза и позвонить в Москву?» — написал эксперт.

Малинен также призвал Финляндию открыть границу с Россией.

Президент Финляндии Александр Стубб признал, что Европа в скором времени столкнётся с необходимостью вести политический диалог с Россией.