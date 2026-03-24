"От имени Хаменеи": стало известно, кто захватил власть в Иране

В Иране произошел «мягкий» государственный переворот: после гибели верховного лидера Али Хаменеи контроль полностью перешел к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Как заявил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин, военная верхушка сосредоточила в своих руках все рычаги управления страной, фактически отодвинув гражданское руководство на второй план.

«В Иране после убийства верховного лидера Али Хаменеи произошел такой мягкий ксировский переворот. Они взяли рычаги высшей власти под свой контроль, под свое управление. До этого КСИР был очень влиятелен, но сейчас они взяли власть в свои руки», — подчеркнул эксперт.

По словам историка, в настоящее время ключевые решения принимаются от имени преемника — Моджтабы Хаменеи.

"От имени верховного лидера Моджтабы Хаменеи, вне зависимости от того, жив он или болен, они, собственно, и проводят такую политику", - подчеркнул Сажин.

При этом внутри иранской элиты единства нет. В государственном аппарате и министерствах присутствуют группы, выступающие за немедленный диалог с США, в тоже время другие группы требует усиление мести Америке и Израилю.

Ранее израильский портал Ynet сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи якобы уже передал американскому спецпосланнику Стиву Уиткоффу готовность нового руководства к сделке. Как утверждается, Моджтаба Хаменеи дал добро на переговоры, но с оговоркой, что требования Тегерана были выполнены в кратчайшие сроки.