Госдеп обратился с призывом к американцам, остающимся в Иране

Госдепартамент США призвал американцев, по тем или иным причинам не покинувшим Иран после начала конфликта, оставаться в укрытиях, запасти в необходимых количествах продукты, лекарства, предметы первой необходимости. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Исламской Республики, нанесли ракетно-бомбовые удары по гражданским и военным объектам. В последующие дни атаки продолжились.

Дипломаты подчеркнули, что американцы все еще могут воспользоваться возможностями покинуть Иран, в том числе, коммерческими.

В том случае, если граждане США не пожелают покинуть Иран, им необходимо быть готовыми в любой момент переместиться в укрытие, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 9 марта Госдеп призвал сотрудников дипмиссий США вместе с членами семей в срочном порядке покинуть Саудовскую Аравию.