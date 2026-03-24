Названа причина отказа депутатов Рады выходить на работу

Заседание Верховной рады, намеченное на 25 марта, оказалось под угрозой срыва, рассказал депутат Алексей Гончаренко*. Он добавил, что парламентарии опасаются приходить на работу из-за угроз, пишет РИА Новости.

По его данным, представители ряда фракций приняли решение не приходить на заседание в свете того, что против них якобы готовятся провокации в правительственном квартале.

«На данный момент около 60 «Слуг народа» уже отказались приходить в Раду», — уточнил Гончаренко*.

Парламентарий разъяснил, что помимо представителей провластной партии, опасаются являться в Раду члены партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Доверие».

Ранее сообщалось, что на Украине начался парламентский кризис — депутаты прогуливают заседания Верховной рады, не принимают необходимые законы, подают заявления о сложении полномочий.

Это, по мнению экспертов, вызвано расколом в фракции «Слуга народа», а также рядом других факторов.

На фоне кризиса Владимир Зеленский пообещал принять жесткие меры — отправить прогульщиков на фронт.

Политологи пояснили, что негодование украинского лидера вызвано тем, что затягивание с принятием законов ставит под угрозу выделение Киеву многомиллионных траншей и грантов от международных организаций, негативно влияет на процессы евроинтеграции Украины.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.