Названо возможное место проведения встречи по открытию Ормузского пролива

В ближайшее время может состояться международная конференция по вопросу открытия Ормузского пролива, в качестве возможного места проведения рассматривается Великобритания. Об этом сообщает Politico.

Источники издания из энергетической сферы и дипломатического сообщества, участвующие в обсуждении ближневосточного конфликта на CERAweek by S&P Global, сообщили, что отдельная конференция при посредничестве Лондона могла бы заложить основу для международного контроля над судоходством в Персидском заливе.

По их словам, еще на прошлой неделе нефтяная индустрия склонялась к идее обеспечить постоянное военное присутствие для охраны судов в Ормузском проливе — даже после завершения боевых действий.

Представитель рынка на условиях анонимности заявил, что один из рассматриваемых ими вариантов — навсегда лишить Иран возможности использовать Ормузский пролив в качестве рычага политического и экономического давления.

При этом выступавший на CERAweek by S&P Global бывший министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что нельзя допустить возвращение Ирану контроля над проливом.

«Если мы сейчас объявим о победе, Иран заявит, что пролив принадлежит им. Вы увидите налог за каждое проходящее судно», — заявил Мэттис.

По словам генерала, стороны конфликта сейчас находятся в крайне затруднительном положении, поскольку Тегеран на анонсированных Вашингтоном переговорах может выдвинуть условия, которые США сочтут неприемлемыми, а продолжение боевых действий приведет к усугублению энергетического кризиса во всем мире.