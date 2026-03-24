Раскрыто, кто разбогател на блокаде Ормузского пролива

Итальянский миллиардер Джанлуиджи Апонте может монополизировать судоходный рынок из-за блокады Ормузского пролива. Об этом сообщает Forbes.

Апонте является совладельцем контейнерной компании MSC. Как сообщает издание, в последнее время миллиардер приобрел целый флот из десятков сверхбольших танкеров для перевозки сырой нефти. Отмечается, что Апонте стоит за сделками южнокорейской судоходной компании Sinokor Merchant Marine, которая приобрела уже не менее 60 таких судов. Общая стоимость флота оценивается в 3,3 миллиарда долларов.

При этом, ранее Sinokor Merchant Marine специализировалась на контейнерных перевозках. Как сообщает источник, в данный момент у Sinokor и MSC есть в сумме около 76 супертанкеров — это 17% от глобального флота и 39% флота на спотовом рынке. По мнению экспертов, это может говорить о том, что Апонте хочет захватить рынок и увеличить рыночные ставки.

«Пока не совсем ясно, каков их план, но ходят слухи, что они пытаются монополизировать рынок. Они стремятся получить как можно большую долю рынка, чтобы, по сути, установить ценовую власть над ставками», — заявил аналитик инвестиционного банка Fearnley Securities Фредрик Дибвад.

