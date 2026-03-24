Стало известно о почти 40-летнем плане Трампа против Ирана

Президент США Дональд Трамп открыто заявлял о необходимости быть жестче в отношении Ирана и захватить иранский остров Храк почти 40 лет назад.

Об этом сообщает The Financial Times (FT).

«Почему бы нам не войти туда [в Иран] и захватить некоторые из их нефтяных месторождений возле побережья?» — заявил он на одном из мероприятий в 1987 году.

Уже в 1988 на тот момент 41-летний бизнесмен высказался еще более резко: «Один выстрел в наших солдат или по нашим кораблям, и я бы разгромил остров Харк. Я бы захватил его».

Отмечается, что Трамп рассматривал эту иранскую территорию как возможный «рычаг давления» на Тегеран. Кроме того, по его мнению, потенциальный захват острова помешал бы Исламской республике «выставлять США кучкой дураков».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа рассматривает новые военные варианты в отношении Ирана, включая возможный захват острова Харк, где расположен главный центр экспорта иранской нефти.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.