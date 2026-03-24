В Европе все чаще призывают восстановить отношения с Россией, опасаясь мирового кризиса.

Об этом пишет сербское издание «Политика».

«Европейцы "почесали затылок" и поняли, что Россия — надежный источник, более близкий, более дешевый и поэтому более приемлемый», — говорится в материале.

Авторы отметили, что «страх перед восточным соседом» начал рассеиваться благодаря предсказуемости России под руководством Владимира Путина — в отличие от США, в которых «играют в игры» вокруг новых хозяев Белого дома и их идей.

В статье говорится о том, что Европа постепенно пробуждается, но не по собственной воле — ее будит мировой кризис и осознание, что «центр мира сместился далеко от треугольника Лондон — Париж — Берлин».

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европа использует двойные стандарты, отказываясь от российской нефти, из-за чего континент вынужден закупать энергоресурсы США по высокой цене.